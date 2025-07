Leoni è il sogno costante di Ausilio! Inter spera che sia la volta buona

Giovanni Leoni è indubbiamente il preferito della dirigenza e dello staff tecnico dell’Inter per rinforzare la propria difesa. Sul calciatore vi è un interesse datato del ds Piero Ausilio, che questa volta spera di poter trovare l’intesa.

IL PUNTO – Giovanni Leoni rappresenta il calciatore che più stimola le fantasie della dirigenza dell’Inter, intenzionata a provare l’affondo per il romano pur nella consapevolezza delle difficoltà del caso. Le circostanze che lo caratterizzano, infatti, raccontano di una volontà del Parma di trattenere il classe 2006 almeno per un’altra stagione, così da poterlo cedere nel prossimo anno a cifre molto importanti. I nerazzurri, consci di tale realtà, devono decidere se versare almeno 30 milioni di euro nelle casse dei ducali per far approdare adesso Leoni a Milano. Una scelta che, evidentemente, precluderebbe ai meneghini un investimento oneroso in altri settori del campo.

Inter, tra Leoni e Ausilio una storia che risale al Padova: Mirabelli lo conferma

UNA COSTANTE – Le parole espresse dal dirigente sportivo Massimiliano Mirabelli, avente un passato all’Inter, chiariscono la portata dell’apprezzamento del ds nerazzurro Piero Ausilio nei riguardi di Leoni. Come affermato dal calabrese, infatti, “Piero Ausilio è stato sempre caldo su di lui (Leoni, ndr.), gli è sempre piaciuto, ha sempre cercato di prenderlo per l’Inter, anche quando era al Padova”. Una testimonianza evidente di quanta fiducia riponga il direttore sportivo dei meneghini nei confronti del calciatore romano, frutto di una consapevolezza relativa allo status che quest’ultimo potrebbe raggiungere nel breve futuro. Con la titolarità in un top Club – come potrebbe essere l’Inter – e in Nazionale come scenario concretamente realizzabile.