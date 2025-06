Leoni investimento obbligatorio per l’Inter! Il passato non perdona

Giovanni Leoni è un investimento da fare per il prossimo futuro. L’Inter deve cambiare in difesa, il passato non perdona affatto e due precedenti mandano un segnale da non dimenticare.

INVESTIMENTO ALTO – Il Parma ha sparato altissimo nella trattativa con l’Inter per Giovanni Leoni. L’amministratore delegato Cherubini ha parlato già con la dirigenza nerazzurra e ha fissato il prezzo per il giovane talento del club emiliano: 25-30 milioni di euro. Servirà perciò uno sforzo importante da parte della società meneghina, ma soprattutto dalla proprietà americana Oaktree che dovrebbe approvare l’acquisto. Se è vero che si vuole seguire la linea verde stavolta l’investimento è obbligatorio lasciando andare definitivamente Francesco Acerbi.

Leoni come Bremer e Buongiorno: Inter, non fare gli errori del passato

PRECEDENTI – Nelle ultime tre estati l’Inter ha già sprecato due enormi occasioni per migliorare la difesa. Nel mercato in cui arrivò Acerbi il club nerazzurro sembrava vicinissimo all’acquisto di Bremer, ma la Juventus superò l’offerta e l’Inter non si mosse da ciò che aveva già proposto. Lo stesso è accaduto lo scorso anno con Alessandro Buongiorno, che ha preferito il Napoli. I partenopei hanno convinto prima il Torino e Urbano Cairo non ha atteso i bisogni di Giuseppe Marotta. Stavolta con Leoni non può esserci lo stesso errore: il consiglio è investire ora tanto per non perdere di più dopo, lasciando alle rivali concorrenti un talento così forte alla tenera età di 17 anni.