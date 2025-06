Leoni, l’Inter non deve perdere il focus: in ogni caso serve una svolta!

Giovanni Leoni è il nome più apprezzato dall’Inter per rinforzare la sua difesa. Anche in caso di mancato ingaggio del classe 2006 – per il quale sarebbe necessario un esborso economico importante – i piani dei nerazzurri non dovrebbero cambiare.

IL PUNTO – Giovanni Leoni rappresenta una pista sempre più complicata per l’Inter. Le parole dell’AD del Parma Federico Cherubini sono emblematiche della volontà dei ducali di proseguire i rapporti con il talentuosissimo centrale romano almeno per un’altra stagione. D’altronde, il leitmotiv di queste settimane è che “il Parma non ha alcuna fretta”, considerando che il classe 2006 potrebbe essere ceduto – a un prezzo ancora più elevato – nella sessione estiva di mercato del prossimo anno. Inevitabile, dunque, guardarsi intorno per evitare di restare senza alternative. Leoni o non Leoni, l’Inter deve infatti arricchire il suo reparto arretrato con una componente di freschezza necessaria per dare un messaggio chiaro sulle sue intenzioni presenti e future.

Leoni più lontano, l’Inter ha un piano B: Mosquera e quel fattore che può aiutare!

L’ALTERNATIVA – Sempre nell’ottica di un ringiovanimento del reparto arretrato in attuazione delle direttive di Oaktree, la dirigenza dell’Inter guarda con interesse al nome di Cristhian Mosquera. Il classe 2004, attualmente impegnato all’Europeo U-21 con la Spagna, è considerato come il miglior profilo su cui convergere in caso di fumata nera nell’affare per Leoni. Nel calciatore iberico i nerazzurri intravedono quelle caratteristiche tecniche (esplosività, conduzione palla al piede, anticipo) e anagrafiche (22 anni) necessarie per ripartire con rinnovate consapevolezze. Che sia Leoni, Mosquera o un altro difensore, la strategia dell’Inter per la sua difesa è dunque molto chiara: rinnovare per non perdere terreno nel prossimo futuro.