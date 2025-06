Leoni in difesa per il futuro! Inter, arriva il momento del cambio

Giovanni Leoni è il nome, l’idea è quella del difensore centrale. L’Inter d’ora in poi si muoverà per ritoccare il reparto arretrato, finalmente è arrivato il momento del cambio.

IDEA – A prescindere dal nome che si fa l’importante è che ci sia l’idea di cambiare! In queste ore si parla di Giovanni Leoni e l’Inter è in corsa per il difensore del Parma. Gli ottimi rapporti con il club ducale aiutano, le operazioni per Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny sono esempi lampanti. Questi però non bastano per convincere il Parma a cedere il classe 2006, per cui ci sarebbe bisogno di un investimento di 30 milioni di euro o più. Rimane indispensabile non il giocatore stesso, ma il fatto che la dirigenza abbia capito l’esigenza.

Leoni spiega l’esigenza dell’Inter in difesa!

CAMBIO – In questo momento si trova al Mondiale per Club, ma a breve potrebbe lasciare l’Inter. Si tratta di Francesco Acerbi, che ha ancora un anno di contratto. Il club ha la possibilità di far scattare una clausola speciale di uscita per liberarsi del difensore che ormai ha 37 anni. C’è assolutamente bisogno di un cambio nel reparto arretrato, anche solo per avere maggiori garanzie fisiche dal titolare al centro. Acerbi non può più esserlo, Stefan de Vrij è un ottimo sostituto e dodicesimo uomo. Leoni può essere la soluzione, ma oltre i 30 milioni sarebbe esagerato andare. Che sia Leoni o meno, l’importante è cambiare in difesa.