Lens-Inter, senza Gosens Inzaghi può sperimentare: Bellanova a sinistra?

ESPERIMENTO? – Lens-Inter, in programma questa sera alle 18:30, potrebbe essere un’occasione per Simone Inzaghi per sperimentare nuove soluzioni tattiche. Con la rosa al completo (o quasi), il tecnico nerazzurro è libero di far ruotare uomini e provare formazioni alternative: contro il club francese, potrebbero vedersi calciatori in posizioni “inedite” con soluzioni nuove che potrebbero dare indicazioni importanti al tecnico dell’Inter. Con l’assenza di Gosens, infatti, è lecito pensare che si vedrà qualche minuto con la compresenza in campo di Dumfries e Bellanova, con l’esterno ex Cagliari dirottato sulla sinistra. La sua intraprendenza e la sua tendenza ad arrivare sul fondo fanno gioco ad Inzaghi, che si aspetta un lavoro simile anche dall’esterno tedesco (una volta che tornerà a disposizione dopo aver recuperato dal piccolo infortunio). Occhi puntati quindi sul match di stasera, che potrebbe dare indicazioni importanti anche sulla stagione.