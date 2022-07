Lens-Inter, possibile esperimento col ‘triplo-play’? Opportunità Inzaghi

Lens-Inter, in programma sabato alle 18:30, potrebbe riservare diverse sorprese. Inzaghi, con la rosa completa (o quasi) a disposizione può sperimentare nuove soluzioni: si vedrà il triplo-play?

ESPERIMENTO? – Lens-Inter, in programma sabato alle 18:30, potrebbe essere un’occasione per Simone Inzaghi per sperimentare nuove soluzioni tattiche. Con la rosa al completo (o quasi), il tecnico nerazzurro è libero di far ruotare uomini e provare formazioni alternative: contro il club francese, infatti, potrebbe essere varato il “triplo-play” ovvero sia una linea di centrocampo formata da Brozovic, Asllani e Calhanoglu. Se Brozovic e Asllani sono registi “puri”, il centrocampista turco è un creatore “secondario” di gioco ma altrettanto importante per gli equilibri di squadra: spesso infatti, nella scorsa stagione, aiutava il croato nella gestione dell’uscita della palla, facendosi trovare sempre pronto e regalando lo scarico facile ai compagni. La compresenza contemporanea in campo dei tre “registi” nerazzurri potrebbe essere una soluzione ideale per i finali di gara: avere tre trattatori di palla di qualità espone meno la squadra a rischi inutili.