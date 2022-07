Lens-Inter, ci risiamo: Inzaghi stavolta ha gli elementi per mostrare crescita

Lens-Inter, nuova amichevole di avvicinamento alla Serie A. E questo test per Inzaghi inizia ad essere serio. Rispetto al Monaco ci sono due motivi per chiedere qualcosa di più alla squadra.

AVANTI NEL PERCORSO – Eccoci di nuovo a sabato. E quindi a un’amichevole ufficiale dell’Inter. Dopo il Lugano e il Monaco è il momento del Lens (QUI le info su dove vederla). E Inzaghi ha da mettere in campo una crescita generale. Senza pressioni né fretta. Perché prima dell’esordio in Serie A ci sono ancora altre due amichevoli per rodare i motori. Ma ci sono dei motivi per essere più esigenti coi nerazzurri.

PRIMA COI TITOLARI – Il primo è che la partita col Lens è la prima in cui Inzaghi potrà schierare davvero i suoi titolari. Col Monaco la maggior parte dei big era appena arrivata, aveva pochi minuti nelle gambe e infatti solo negli ultimi minuti si è visto qualcosa che sembrava la vera Inter. Una settimana dopo invece sono pronti a giocare, praticamente tutti. Si vedrà un’Inter vicina a quella vera, con maggiore qualità e anche intesa nei movimenti. Questo toglie alibi e alza l’asticella delle richieste. Anche per un altro motivo.

CONDIZIONE IN CRESCITA – L’Inter ha un’altra settimana di lavoro nelle gambe. La condizione cresce. Siamo praticamente a metà del programma estivo dei nerazzurri, che oltre agli allenamenti hanno anche avuto la sgambata col Novara per raffinare ulteriormente il ritmo partita. Le gambe vanno meglio, si può chiedere qualcosa di più anche ai più fisicati come Lukaku. Col Lens insomma si può iniziare a vedere un’Inter vera.