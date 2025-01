L’Empoli di D’Aversa punta su spazi intasati e baricentro basso

L’Empoli di D’Aversa sta vivendo un campionato di buon livello, basandosi sulla solidità del suo blocco difensivo basso. In attacco poi Esposito è l’uomo che trova le giocate decisive.

TATTICA – Il modulo di riferimento di D’Aversa è il 3-4-3, interpretato con un centrocampista nel ruolo di trequartista di sinistra sempre pronto ad aggiungersi alla linea mediana. La squadra tende a difendersi con un blocco basso e compatto, indirizzando gli avversari sulle fasce e costringendoli ai cross. Lo sviluppo del gioco tuttavia non si basa solo su lanci lunghi, ma prevede un possesso corto tra i difensori per cercare spazi. Tra i centrocampisti uno fa il riferimento davanti alla difesa, sia in impostazione che in fase difensiva. I toscani sanno in certi momenti pressare alto, avanzando con tutte le linee. Il tecnico in certe partite imposta anche un 5-4-1 in fase di copertura, abbassando gli esterni e allineando i trequartisti ai mediani.

STATISTICHE – L’Empoli ha come punto di forza la sua fase difensiva. Con 25 gol subiti infatti è la quinta miglior difesa del campionato. Per tiri subiti però la squadra è la terza peggiore. La fase difensiva è molto fisica e infatti i toscani sono primi per contrasti. I toscani sono penultimi per possesso palla col 40,5%, un dato che in trasferta si abbassa ulteriormente. Dei 19 gol segnati ben 15 sono arrivati in trasferta. Per tiri prodotti gli uomini di D’Aversa sono penultimi in A, e sono ultimi per xG totali.

DETTAGLI – Ismajli è il leader assoluto della difesa e il cuore della strategia difensiva di D’Aversa. L’albanese è secondo per rating secondo Whoscored, secondo per passaggi, secondo per lanci lunghi dopo i portieri, primo per intercetti, primo per respinte, primo in tutta la Serie A per spazzate. Alla sua sinistra Viti complementa il suo lavoro: l’italiano è primo per passaggi, primo per lanci lunghi esclusi i portieri, primo per contrasti, secondo per intercetti, secondo per spazzate, secondo per respinte. In attacco il giocatore che cambia la qualità della manovra è Esposito. Primo per rendimento secondo Whoscored, miglior marcatore con 7 gol, attaccante più coinvolto per passaggi, secondo per passaggi chiave, primo per tiri, secondo per dribbling, primo per falli subiti.