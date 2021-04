Lega Serie A, Marotta pronto alle dimissioni? Gli scenari e i motivi

La Lega Serie A è spaccata in due fronti già dalla questione dei diritti televisivi. Il polverone Superlega ha acuito la frattura e Marotta potrebbe pagarne le conseguenze, dimettendosi da consigliere federale

CONSEGUENZE – Il fallimento del progetto Superlega non resterà privo di conseguenze. L’ha ribadito nuovamente il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, in un’intervista rilasciata al The Mail on Sunday (QUI per recuperarla). L’Inter, che ha deciso di aderire assieme a Juventus e Milan, potrebbe essere trattata diversamente dai vertici di Nyon, ma al tempo stesso non essere costretta a pagare penali salate.

BERSAGLIO – Ma ciò non implica l’assenza totale di conseguenze per il club nerazzurro. Una di queste potrebbe riguardare da vicino Giuseppe Marotta, al momento ancora in carica come consigliere federale per la Lega Serie A. Una posizione estremamente scomoda per il dirigente dell’Inter, bersagliato dagli stessi club italiani, esclusi dalla Superlega, che teoricamente dovrebbe rappresentare.

SCENARIO – L’ultima riunione dei membri dei club della Lega Serie A ha certificato un’atmosfera di grande tensione, che risale però ai mesi scorsi e, nello specifico, al (mancato) ingresso dei fondi di investimento nella gestione dei diritti televisivi del campionato. Fratture tra i club erano già molto acute, e la vicenda Superlega ha contribuito a scavare il solco. In più, com’era prevedibile, i rapporti tra l’Inter e l’Uefa si sono raffreddati parecchio dopo questa vicenda. Da Nyon potrebbero arrivare pressioni per non avere rappresentanti dei tre club italiani coinvolti all’interno della FIGC e/o della Lega Serie A. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, ma Giuseppe Marotta potrebbe pagare per primo le conseguenze dell’adesione dell’Inter al progetto Superlega.