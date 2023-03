Lecce, lo stato di forma in vista dell’Inter: spiccano due risultati

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 18.00 che vedrà contrapposte Inter e Lecce nella venticinquesima giornata della Serie A. Buona forma per la squadra di Marco Baroni nelle ultime cinque gare, con anche due risultati che spiccano

STATO DI FORMA – L’Inter, dopo la sconfitta al Dall’Ara contro il Bologna, ospiterà domani il Lecce a San Siro. Ma come arriva la squadra di Marco Baroni alla partita di domani sera alle 18.00? Nelle ultime gare lo stato di forma dei salentini non è stato sicuramente deludente. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Di cui spiccano proprio i risultati contro l’Atalanta in trasferta (1-2) e il pareggio casalingo contro la Roma (1-1). A corredo ci sono la sconfitta nell’ultima giornata contro il Sassuolo in casa (0-1), la vittoria in trasferta contro la Cremonese (0-2) e la sconfitta di cinque giornate fa contro la Salernitana in casa (1-2). Una squadra a cui l’Inter deve sicuramente prestare attenzione, soprattutto visto il ruolino nelle ultime contro le squadre della zona Champions League.