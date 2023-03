Dal Lecce allo Spezia, Inzaghi ha anticipato le mosse? Inter diversa

L’Inter potrebbe cambiare qualche uomo dopo la vittoria contro il Lecce. Le mosse prese da Inzaghi nella ripresa contro i salentini significative in vista di venerdì contro lo Spezia

POSSIBILI CAMBI − È già antivigilia di Spezia-Inter. I nerazzurri – per far fronte alla trasferta di Porto, per il ritorno degli ottavi di Champions League, anticiperanno al venerdì la propria uscita in campionato. Al Picco sarà serata di gala (vedi articolo), occorre non sbagliare e dare continuità all’ottimo risultato ottenuto contro il Lecce domenica. A due giorni dalla sfida in Liguria e a tre da quella di domenica è possibile ipotizzare una bozza di formazione. Le mosse di Simone Inzaghi contro la squadra salentina sono state di per sé significative. Ma cosa ci si può aspettare quanto all’undici di partenza?

DIFESA − Sicuramente il delicato impegno di martedì 14 a Porto influirà sulle scelte del tecnico per Spezia-Inter. Qualche titolare potrebbe essere preservato per averlo al 100% al Do Dragao. Andiamo con ordine. Partendo dalla linea arretrata, escluso Onana, qualche cambiamento potrebbe esserci. La certezza sarà ancora Matteo Darmian, che giocherà da braccetto di destra viste le condizioni precarie di Milan Skriniar (vedi articolo). Quanto agli altri due, rischia il posto più Acerbi che Bastoni per un motivo in particolare: a sinistra, al momento, il classe ’99 non ha alternative (Dimarco acciaccato). Dunque, come a Bologna occhio a de Vrij.

CENTROCAMPO − Passando al centrocampo, verso la riconferma sia Dumfries che Gosens. Entrambi hanno bisogno di continuità e minutaggio dopo il buon exploit contro il Lecce. Il dubbio è in mezzo. Domenica scorsa l’unico a giocare tutti e 90′ i minuti della partita è stato il solo Nicolò Barella. Mentre sia Calhanoglu che Mkhitaryan hanno ricevuto la standing ovation di San Siro rispettivamente al 78′ e al 71′. Al loro posto dentro Brozovic e Gagliardini. La sensazione è che il croato possa ritrovare la titolarità a La Spezia. A rischiare potrebbe essere proprio Barella. In tal caso si riformerebbe il centrocampo di Bologna con Brozovic play e Calhanoglu con Mkhitaryan mezzeali.

ATTACCO − Infine, l’attacco. Qui pochi dubbi su Lautaro Martinez. Il Toro ci sarà e a confermarlo anche l’uscita dal campo contro il Lecce al 71′. In due si giocano la maglia dal primo minuto. Da escludere Joaquin Correa, che dovrebbe quantomeno recuperare per la panchina. Dunque, sarà ancora bagarre tra Dzeko e Lukaku. Facendo riferimento sempre alle mosse anti Lecce di Inzaghi, questa volta dovrebbe essere proprio Big Rom ad affiancare il campione del mondo.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale