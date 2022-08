Lecce-Inter senza Brozovic? Inzaghi può contare su Asllani, con asterisco

Lecce-Inter aprirà il campionato di Serie A 22/23 per i nerazzurri. Marcelo Brozovic, fermo ai box precauzionalmente per un problema al polpaccio, dovrebbe recuperare. Ma in caso di assenza del croato, Inzaghi punterà nuovamente su Asllani. Con un asterisco

RECUPERO? – Lecce-Inter, in programma sabato, aprirà la stagione deli nerazzurri. In vista della sfida del Via Del Mare, si attendono novità sulle condizioni di Brozovic, non partito per Pescara per un problema al polpaccio. Il recupero, ad oggi, non appare in dubbio, ma in caso di cattive notizie Inzaghi punterà ancora su Kristjan Asllani in mezzo al campo. È lui, difatti, il vice-Brozovic designato, come visto sabato sera contro il Villarreal. Contro gli spagnoli l’ex Empoli ha disputato una gara ordinata, ma con alcune sbavature. Impossibile non citare la palla persa che ha originato l’1-2 della squadra guidata da Emery. Un errore pesante ma che ci sta nel percorso di crescita di un ragazzo, classe 2002, alla prima esperienza nel grandissimo calcio. In caso di titolarità contro il Lecce, avversario infido specie fra le mura amiche, Asllani dovrà cercare di ridurre al minimo gli errori: il campionato non aspetta, e l’Inter ha il dovere di far bene sin dall’inizio.