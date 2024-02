Lecce-Inter, cambia l’ordine degli addendi ma non il risultato: difesa di ferro

In Lecce-Inter Simone Inzaghi – tra rotazioni e scelte obbligate – cambia portiere e difesa nella sua interezza. Tuttavia, cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia.

STESSO RISULTATO – A causa dell’indisponibilità di Yann Sommer e Francesco Acerbi, oltre al bisogno di dare un turno di riposo a Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi in Lecce-Inter cambia la difesa nella sua interezza. Audero in porta, con il terzetto composto da Bisseck a sinistra, il sempre affidabilissimo de Vrij al centro e l’adattato Carlos Augusto a sinistra. Scelte che a inizio partita potevano sembrare azzardate per una trasferta che si presentava insidiosa, ma che come sempre danno ragione al tecnico. In Lecce-Inter il messaggio più importante è che, in questa squadra, cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Ed è l’ennesima dimostrazione del grande lavoro fatto sul gruppo da parte del tecnico. Specialmente per quanto riguarda le (tante) alternative di alto livello in difesa.