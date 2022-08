Lecce-Inter -6, il resoconto del precampionato dei giallorossi

Mancano sei giorni a Lecce-Inter, prima giornata del campionato di Serie A in programma sabato 13 agosto allo Stadio Via del Mare. Ecco come ci arrivano i giallorossi allenati dal tecnico Marco Baroni.

MENO SEI – Mancano sei giorni a Lecce-Inter, prima giornata di Serie A in programma sabato 13 agosto. Mentre i nerazzurri hanno chiuso il loro precampionato con una sconfitta per 2-4 contro il Villarreal, peggio è andata ai giallorossi che venerdì sono stati eliminati nel primo turno della Coppa Italia. Decisiva la sconfitta per 2-3 ai tempi supplementari contro il Cittadella, nel segno di un ispirato Tounkara. Una botta al morale, prima della gara in programma tra sei giorni allo Stadio Via del Mare. O un possibile ulteriore stimolo a voler reagire e iniziare nel migliore dei modi il campionato, dove i salentini andranno alla ricerca di una difficile salvezza.

PRECAMPIONATO – Ma come ci arrivano i salentini a questo Lecce-Inter? Sono state quattro le amichevoli disputate dai giallorossi, con una parte di ritiro in Trentino e il resto in Salento. La prima gara ha visto la squadra di Marco Baroni imporsi per 0-7 contro il Football Club Rovereto, prima di cadere poi per 3-2 contro il Bochum. In seguito sono arrivate ancora una vittoria e una sconfitta, entrambe per una rete a zero. Il successo è stato conseguito sulla Virtus Francavilla, prima di perdere contro il Parma. Un totale di 10 gol fatti e quattro subiti, senza contare il 2-3 della Coppa Italia. A Lecce-Inter, inoltre, i giallorossi arriveranno con l’emergenza difesa: fuori gli infortunati Tuia e Dermaku (vedi articolo).