Lecce-Inter 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lecce-Inter ha fortunatamente visto un esordio vincente per la squadra di Inzaghi, seppur soffertissimo col gol partita di Dumfries al 94′. Proprio il successo allo scadere è uno dei dati statistici particolari che emergono dall’1-2 del Via del Mare.

DUE – Gli esordi per Romelu Lukaku da giocatore dell’Inter, curiosamente entrambi contro il Lecce. L’attaccante belga aveva debuttato per la prima volta in Serie A il 26 agosto 2019, nel 4-0 del Meazza dove firmò la terza marcatura.

TRE – Gli anni passati dalla precedente volta che l’Inter aveva vinto in campionato con il gol decisivo arrivato oltre il 90′, nel recupero. Nella circostanza era stato Lukaku a firmare una vittoria per 1-2 a Bologna al 92′, il 2 novembre 2019. In generale, invece, “basta” risalire alla Supercoppa Italiana dello scorso 12 gennaio con la rete di Alexis Sanchez per il 2-1 alla Juventus(ma al 121′).

DIECI – Gli anni dopo cui l’Inter ha vinto in trasferta nell’esordio in Serie A. Non capitava dal 26 agosto 2013, con uno 0-3 in casa del Pescara. A seguire nemmeno più un gol: 0-0 col Torino il 31 agosto 2014, 2-0 col Chievo il 21 agosto 2016 e 1-0 col Sassuolo il 19 agosto. Il 2-5 col Benevento del 30 settembre 2020, invece, era sì la prima giornata ma si giocò come seconda partita ufficiale.

TREDICI – Gli anni che ci sono voluti per un nuovo successo esterno in Lecce-Inter. I nerazzurri non passavano al Via del Mare da uno 0-3 del 7 febbraio 2009, poi due pareggi per 1-1 (10 novembre 2010 e 19 gennaio 2020) con in mezzo una sconfitta per 1-0 (29 gennaio 2012).

OTTANTUNO – I secondi che ci ha impiegato Lukaku per riaprire il suo conto in nerazzurro, sbloccando Lecce-Inter. Aveva fatto ancora meglio nella prima giornata di due anni fa (ma fu la seconda partita), quando a Benevento andò a bersaglio dopo appena ventisette secondi. Quello rimane il gol più rapido nella storia del club nel turno inaugurale.