Il Lecce di Baroni ha vinto la B, ha tenuto gli uomini e punta su Strefezza

Il Lecce di Baroni è arrivato in A direttamente dopo aver vinto il campionato di Serie B. La rosa è rimasta pressoché la stessa, col 4-3-3 come modulo di riferimento e Strefezza come leader offensivo.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Baroni è il 4-3-3, interpretato in chiave classica. Gli esterni offensivi sono una risorsa sia per gli assist sia per i gol, gli interni di centrocampo giocano da box-to-box e la punta centrale ha il compito di finalizzare il gioco. In Serie B il Lecce è stato efficace, riuscirà a riproporre gli stessi uomini in Serie A? Al momento dal mercato è arrivato davvero poco almeno a livello di nomi. Quelli più noti sono Wladimiro Falcone, Federico Di Francesco, Gianluca Frabotta e Lorenzo Colombo.

STATISTICHE – Ovviamente alla vigilia della prima giornata non ci sono statistiche sulla Serie A. Ma il Lecce arriva da un primo posto in B, ottenuto grazie alla miglior difesa e al terzo miglior attacco. La promozione è arrivata grazie al rendimento in casa: su 19 partite i giallorossi ne hanno vinte 13 e persa solamente una. Il rendimento offensivo è stato trascinato dagli uomini avanzati: Baroni nella scorsa B ha avuto il capocannoniere, Coda ora al Genoa, e anche il secondo miglior marcatore, Strefezza. Le punte di diamante di un attacco capace di far segnare 16 marcatori diversi.

DETTAGLI – Falcone è la novità in porta. L’ex Sampdoria scalpita per avere spazio, dopo la breve parentesi da titolare blucerchiato in cui ha dimostrato doti notevoli. A centrocampo il giocatore cui tutto si muove attorno è il regista basso Morten Hjulmand. Uomo mercato, finito anche nel mirino dell’Inter, il ’99 danese è stato un elemento solido in B e c’è curiosità per vederne lo sviluppo in A. Un riferimento per tutta la squadra è Gabriel Strefezza, già visto in A con la SPAL e che ha superato un problema fisico (vedi articolo). Ai tempi era un esterno a tutta fascia, a Lecce invece è diventato un esterno offensivo con qualità, dribbling e gol (14 lo scorso anno, tutti su azione). La novità principale del mercato del Lecce è il centravanti Assan Ceesay. Classe ’94 arrivato dallo Zurigo, ha il compito di non far rimpiangere Coda: 20 gol in B.