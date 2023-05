Leao, prosegue la pretattica Milan. Inzaghi per la sua strada!

Prosegue la pretattica del Milan su Rafael Leao in vista del derby di domani. Nonostante le voci di problemi fisici per il portoghese, difficilmente Stefano Pioli non lo rischierà per una sfida così importante. In ogni caso Simone Inzaghi continuerà per la sua strada, senza snaturare la sua Inter (vedi conferenza).

PRETATTICA – Rafael Leao è sicuramente il nome sulla bocca di tutti in vista di Milan-Inter di domani. Resta da capire se scenderà in campo dopo il problema riscontrato nella partita dello scorso sabato contro la Lazio, ma tutto lascia pensare che quella dei rossoneri e di Stefano Pioli sia pretattica. Una trappola nella quale Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di cadere. Sia che Leao sia della partita, sia che non venga convocato. Il tecnico nerazzurro non ha intenzione di snaturare la sua squadra e il modo di giocare, che specialmente nelle ultime partite ha dato i risultati sperati. Le scelte del tecnico nerazzurro sono già pronte, con pochissimi dubbi da sciogliere. Indipendentemente da ciò che deciderà Pioli.