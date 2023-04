Lazio, lo stato di forma in vista dell’Inter: un KO e difesa rocciosa

L’Inter si prepara a ospitare la Lazio a San Siro, per l’importante sfida in ottica Champions League. Andiamo ad analizzare lo stato di forma della squadra di Maurizio Sarri, con un solo KO nelle ultime cinque gare giocate. Mostrando anche una gran difesa.

STATO DI FORMA – Nelle ultime cinque gare disputate in stagione, la Lazio di Maurizio Sarri – che domenica sarà ospite dell’Inter a San Siro per l’impotante gara in ottica Champions League – ha perso soltanto una gara. Partendo dall’1-0 nel derby contro la Roma del 19 marzo, sono arrivate altre tre vittorie, contro Monza (0-2 in trasferta), Juventus (2-1 in casa) e Spezia (0-3 in trasferta). Seguite dall’unico KO di queste ultime gare. Ovvero quello subito la scorsa giornata allo stadio Olimpico contro il Torino per 0-1. A impressionare è in particolar modo la difesa, che in queste cinque gare ha subito solo due gol ed entrambi in casa. Un motivo ulteriore in casa Inter per non abbassare la guardia per diminuire ulteriormente la distanza da questa Lazio attualmente al secondo posto in classifica.