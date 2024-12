Lazio-Inter, il turnover può rivelarsi un’arma a doppio taglio!

Lazio-Inter si gioca dopo una partita di Champions League. In questo approfondimento vedremo come sono andate le partite pre e post Europa dell’Inter con un occhio di riguardo alla sfida di lunedi prossimo.

TURNOVER – Lazio-Inter è il prossimo delicato match che dovranno affrontare i nerazzurri. Il turnover quest’anno ha influenzato non poco i risultati dell’Inter. Però, classifica alla mano, si può affermare che Simone Inzaghi non stia lasciando nulla di intentato. In Serie A è terza in classifica a 31 punti (con una partita da recuperare). In Champions League è sesta a 13 punti, in piena lotta per la qualificazione agli ottavi di finale. Sul fronte Coppa Italia l’Inter attende in casa l’Udinese, match valido sempre per gli ottavi di finale. Il quadro che si delinea sembrerebbe più che roseo, ma è davvero così? Cosa si cela dietro al chirurgico turnover di Simone Inzaghi? La risposta la troviamo sia nei risultati ma anche nelle prestazioni dell’Inter pre e post Champions League.

EFFETTO – Prima delle sfide in campo europeo i nerazzurri hanno sempre vinto, tranne nella prima di Campionato contro il Monza, partita finita in pareggio. Discorso diverso per i match post Champions League, dove l’Inter ha totalizzato 1 sconfitta nel Derby, 2 pareggi (Juventus e Napoli) ed 1 vittoria contro il Torino. Da questa analisi emergono due verità lampanti. La prima riguarda il turnover massiccio che viene adottato in Champions League. Il cambio di 4/5 giocatori in maniera sistematica sembrerebbe, successivamente, non giovare in Campionato. La seconda certezza rivela che in Europa l’Inter gioca un calcio più difensivo senza mai utilizzare l’attacco titolare dal primo minuto.

Lazio-Inter: funzionerà il turnover dell’Inter utilizzato in Champions League?

LAZIO-INTER – La domanda sorge spontanea. Sarà sufficiente il turnover utilizzato contro il Bayer Leverkusen per affrontare al meglio la Lazio? La squadra di Marco Baroni sta disputando fino ad ora un campionato al di sopra delle aspettative. L’Inter, nonostante le numerose rotazioni in Champions League, ha tutte le carte in regola per proseguire il sogno europeo. Stesso discorso vale per il Campionato. Contro la Lazio, Simone Inzaghi avrà qualche scelta obbligata in difesa, ma per il resto ci sarà spazio per i titolari.