Lazio-Inter, Thuram ritrova Lautaro Martinez: scelta scontata

Dopo essersi dati il cambio in Inter-Real Sociedad, Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono pronti a tornare in campo insieme in occasione di Lazio-Inter di domenica. Una scelta scontata.

COPPIA FISSA – Una delle note dolenti dell’Inter di questa stagione riguarda sicuramente i rincalzi in attacco. Anche la gara contro la Real Sociedad ha mostrato l’inaffidabilità in campo di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, che si sono dati il cambio a gara in corso così come Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Proprio il francese e l’argentino, in coppia fissa, stanno facendo le fortune della squadra di Simone Inzaghi. E va da sé che, in occasione di Lazio-Inter, i due torneranno in campo insieme dal primo minuto. Una scelta scontata, che fa capire l’importanza data dai nerazzurri al campionato. Tanto delle sorti della gara dello stadio Olimpico passeranno proprio dai due che, non per nulla, vantano insieme 20 gol in campionato.