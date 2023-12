Lazio-Inter, Inzaghi prepara una ‘prima volta’ contro il suo passato

Domenica si giocherà Lazio-Inter (fischio d’inizio alle 20.45). Simone Inzaghi si appresta a varare una mossa “inedita” contro i biancocelesti da quando siede sulla panchina nerazzurra.

RAPPORTO DIFFICILE – Lazio-Inter è sempre una sfida delicata in casa nerazzurra. Essenzialmente perché in panchina siede Simone Inzaghi, nato e cresciuto come allenatore nella Roma biancoceleste. E che contro gli ex colori ha vissuto gare alterne. Quattro sfide totali, con due vittorie e altrettante sconfitte. Con queste ultime che arrivano sempre a Roma. Un rapporto decisamente problematico, esacerbato da una precisa scelta di Inzaghi, reiterata in tutti i quattro precedenti.

SCHEMA FISSO – Nelle sfide tra Inter e Lazio delle ultime due stagioni, Inzaghi ha schierato tre volte su quattro la stessa linea mediana. Ossia quella composta da Marcelo Brozovic in cabina di regia, e Nicolò Barella e Roberto Gagliardini come scudieri. Con quest’ultimo che aveva il preciso compito di “schermare” Sergej Milinkovic-Savic, il leader biancoceleste a centrocampo. Una scelta che quasi mai ha pagato. E che domenica non si potrà ripetere, visto l’addio di entrambi i protagonisti (Gagliardini al Monza, Milinkovic-Savic all’Al-Hilal). Aprendo così la strada per uno scenario classico ma al tempo stesso inedito.

PRIMA VOLTA – Con ogni probabilità, anche domenica sera le chiavi del centrocampo nerazzurro saranno in mano ad Hakan Calhanoglu. Che potrà così “esordire” dal 1′ in Lazio-Inter, dopo essere subentrato in tre occasioni su quattro. Con il preciso compito di guidare e illuminare la manovra nerazzurra, confermando lo status di miglior centrocampista dell’attuale Serie A. Una scelta dalla quale Inzaghi non potrà esimersi, potendo finalmente preparare la sfida contro la Lazio senza pregiudizi.