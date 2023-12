Lazio-Inter, Inzaghi passa per il passato per arrivare allo Scudetto

Domenica alle 20.45 ci sarà Lazio-Inter. L’ex per eccellenza della partita è sicuramente l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che torna nello stadio che lo ha formato come tecnico.

RITORNO – Tornando a Roma, in occasione di Lazio-Inter, sicuramente Simone Inzaghi rivivrà molti dei suoi ricordi con la maglia biancoceleste. La squadra capitolina l’ha visto crescere sia come calciatore, sia come allenatore. Con la Lazio, infatti, Inzaghi stava per vincere anche uno Scudetto durante il 2020. All’interruzione del campionato prima della pandemia da Covid-19, il tecnico piacentino guidava la classifica di Serie A. Alla ripresa, diversi mesi dopo, il campionato sembrava tutta un’altra storia. A trionfare fu la Juventus, che sorpassò la Lazio e conquistò il suo ultimo titolo. Inzaghi, dunque, ha un conto in sospeso con i bianconeri e dovrà sfidare il suo passato per coronare quel sogno interrotto 3 stagioni fa. Stavolta con l’Inter.

CRITICHE – In questi anni all’Inter Inzaghi non ha mai battuto la Lazio allo Stadio Olimpico. Inoltre, si è mostrato sempre impassibile dinanzi alle molteplici critiche ricevute. Ogni qualvolta si presenta una situazione scomoda per i nerazzurri, il tecnico piacentino viene indicato come il colpevole numero 1. Ma, dato il suo forte carattere, Inzaghi non ha mai dato molto ascolto a queste voci fastidiose e ha sempre preferito lavorare, rispondendo sul campo con i risultati. Con l’Inter ha già vinto diverse finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, perdendo quella più importante di Champions League contro il Manchester City lo scorso 10 giugno. Ma adesso l’obiettivo sembra chiaro: vincere quel famoso trofeo tricolore, sfiorato due anni fa con l’Inter e meno recentemente con la Lazio.