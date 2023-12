Lazio-Inter, ritorno dalle fatiche europee: due mini-vantaggi

Prosegue la marcia di avvicinamento a Lazio-Inter, gara in programma domenica sera allo stadio Olimpico e valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Due squadre di ritorno dalle fatiche europee in Champions League, ma per i nerazzurri ci sono due mini-vantaggi da sfruttare.

FATICHE EUROPEE – Lazio-Inter si preparano a darsi battaglia allo stadio Olimpico, dopo i due impegni settimanali in Champions League. Due gare che entrambe le squadre hanno affrontato con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca. Per i nerazzurri, però, ci sono due piccoli vantaggi da poter (e dover) sfruttare in vista di domenica. Il primo, il fatto di aver giocato in casa, quindi senza la fatica di un viaggio in trasferta alle spalle (a differenza della Lazio, impegnata in Spagna sul campo dell’Atletico Madrid). Il secondo è il giorno di riposo in più a disposizione dell’Inter, in campo martedì contro la Real Sociedad, a fronte della gara di mercoledì per i biancocelesti. Insomma, niente di eclatante, ma in un calcio in cui spesso i dettagli fanno la differenza, si tratta comunque di due aspetti su cui fare affidamento.