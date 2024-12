Lazio-Inter, Dumfries per ribadire la sua importanza. Una funzione!

Lazio-Inter si disputerà lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Tra gli 11 titolari di Simone Inzaghi ci sarà Denzel Dumfries, assente contro il Bayer Leverkusen per un’influenza.

LA SFIDA – Lazio-Inter sarà il match clou della sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano alla sfida con la volontà di riscattarsi dopo la sconfitta amara contro il Bayer Leverkusen, in Champions League, maturata nei minuti finali del secondo tempo. La squadra di Simone Inzaghi, che ritroverà Denzel Dumfries dal primo minuto, dovrà fronteggiare una Lazio sicuramente in salute, come si evince dal terzo posto in Serie A condiviso con i nerazzurri e la Fiorentina e dal primo posto nel girone unico di Europa League. Entrambe le squadre non intendono perdere terreno dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, club le cui ambizioni di successo finale si fanno più evidenti man mano che trascorrono le giornate.

Lazio-Inter, Dumfries e un’utilità per Inzaghi

LA FUNZIONE – Il ritorno di Dumfries dal primo minuto di Lazio-Inter potrà consentire a Inzaghi di utilizzare la corsia destra in maniera più costante e pericolosa. La spinta offensiva che l’olandese sta nuovamente assicurando ai nerazzurri, dopo una prima fase caratterizzata dal recupero della forma migliore, rappresenta la cifra che distingue il suo apporto in campo da quello, più improntato alla copertura difensiva, di Matteo Darmian.

L’IPOTESI – A seconda del modo in cui si sarà sviluppato il match, Inzaghi potrà optare per soluzioni diverse a partita in corso. Il piacentino potrebbe decidere di inserire Tajon Buchanan a sinistra, servendosi così di due esterni in grado di garantire una certa spinta in fase offensiva. Un’altra opzione potrebbe essere quella di inserire Darmian contestualmente all’ingresso del canadese, così da predisporre quel bilanciamento tra le due corsie che può rivelarsi essenziale nel momento in cui si è chiamati a difendere un risultato di vantaggio.