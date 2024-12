Lazio-Inter, corsi e ricorsi storici: due strane coincidenze con un anno fa!

Dando uno sguardo al passato di Lazio-Inter, prima dell’incrocio di lunedì sera, vengono fuori una serie di coincidenze particolari. Ecco di cosa si tratta.

UNO SGUARDO INDIETRO – Dopo quella di Leverkusen, per la sfida di Champions League della sesta giornata della prima fase, la squadra di Simone Inzaghi è pronta a un’altra trasferta. Lunedì, infatti, i nerazzurri raggiungeranno la capitale, in occasione di Lazio-Inter delle ore 20.45. Mentre mister Simone Inzaghi mette a punto la sua formazione che scenderà in campo per sfidare l’undici scelto da Marco Baroni, è bene dare uno sguardo al passato. Dallo scontro all’Olimpico della stagione 2023/2024 – quella della seconda stella nerazzurra, per intenderci – ad uscire vincitori furono gli interisti, con uno 0-2 firmato dalla Thu-La. Ma è proprio guardando a quell’incrocio di campionato balzano agli occhi due coincidenze con la partita in programma lunedì sera.

Lazio-Inter, dal passato al presente: tutto torna!

LE COINCDENZE – Manca sempre meno a Lazio-Inter di lunedì – 16 dicembre 2024. Una data che ritorna – o quasi -, visto che la stessa sfida un anno fa venne disputata all’Olimpico con un solo giorno di differenza: la sera del 17 dicembre, in quel caso una domenica. Una coincidenza, questa, che si lega logicamente alla successiva: Lazio-Inter in questa stagione varrà per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, come accadde lo scorso anno. Una chiara concatenazione, considerando il periodo uguale in cui le due partite vanno in scena, ma certamente suggestiva. La speranza, a questo, punto è che anche il finale sia lo stesso, e che possa portare a tre il numero di coincidenze.