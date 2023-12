Lazio, lo stato di forma in vista dell’Inter: rendimento altalenante

Manca sempre meno alla sedicesima giornata di Serie A, con l’Inter che domani affronterà la Lazio allo stadio Olimpico. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Maurizio Sarri arriva alla sfida, con un rendimento altalenante alle spalle.

STATO DI FORMA – Inter e Lazio si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Rendimento altalenante per gli uomini di Maurizio Sarri, che arrivano alla partita dopo la sconfitta in Champions League per 2-0 contro l’Atletico Madrid. Un KO che fa seguito a un altro risultato deludente, questa volta in campionato, contro il Verona in trasferta per 1-1. Diversa la situazione in Coppa Italia, con la vittoria casalinga per 1-0 sul Genoa che è valsa la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Un successo seguito ad altri due successi casalinghi: 1-0 contro il Cagliari e 2-0 contro il Celtic, risultato, questo, decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. E ora arriva la capolista Inter.