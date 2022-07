Lazaro via a sorpresa, dall’Inter un segnale chiaro per gli altri esterni

La cessione di Lazaro al Torino nasconde un segnale dell’Inter al suo reparto esterni. Darmian, Bellanova, Dumfries e Gosens sono responsabilizzati.

OPERAZIONE A SORPRESA – Nel calciomercato le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Ne è la dimostrazione la situazione di Valentino Lazaro. Da protagonista del precampionato nerazzurro a nuovo giocatore del Torino, senza passare dal via. Ceduto in prestito proprio quando si pensava potesse rimanere visto soprattutto i minuti accumulati sul campo nell’amichevole col Lione. Invece si giocherà le sue carte agli ordini di Juric, cercando finalmente di valorizzare il suo talento. Una scelta della società che nasconde un messaggio chiaro.

PARACADUTE – Lazaro stava emergendo come paracadute sulla situazione esterni. Con l’addio di Perisic l’Inter ha avviato un restyling del reparto. Che però al momento non sta proprio decollando. Non sta convincendo soprattutto i tifosi. Con un nome preciso nel mirino: Robin Gosens. Un oggetto misterioso per il momento a Milano. Così l’austriaco era visto come potenziale risorsa sia a destra che a sinistra. Un’opzione in più in caso qualcosa non funzionasse. Invece è stato ceduto. Ed eccoci al messaggio.

FIDUCIA AGLI ESTERNI – Se davvero Lazaro poteva essere l’ultima riserva su entrambe le fasce, la scelta della società è di dare fiducia agli altri. Darmian, Bellanova, Dumfries e soprattutto Gosens. L’Inter punta su questi, e crede nel loro contributo. E a questo punto col Lione si aspetta una risposta sul campo specifica dal tedesco. L’elemento di più alto profilo della batteria. Che deve ristabilire il suo ruolo.