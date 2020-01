Lazaro timido, Conte non lo sblocca. Inter tra Spinazzola-Young: 2 rischi

Condividi questo articolo

Lazaro non ha mai convinto alla prova della continuità con la maglia dell’Inter. Candreva e D’Ambrosio si sono alternati per molte partite a destra, senza che l’austriaco riuscisse davvero a imporsi. Analizziamo le prospettive sul mercato, al netto delle trattative Spinazzola e Young

SULL’ALTALENA – Le partite contro Bologna e Parma sembravano restituire un nuovo Valentino Lazaro all’Inter, ma l’austriaco è poi nuovamente scomparso. Le gerarchie a destra sono chiare e quando chiamato in causa l’austriaco ha sempre fornito prestazioni altalenanti. Nonostante il martello Conte garantisse certezze di miglioramento, il calciatore non sembra ancora del tutto sfrenato. L’uno contro uno, marchio di fabbrica è ancora macchinoso e non continuo, come visto in Inter-Cagliari (vedi le pagelle della partita). A questo punto, occhio al mercato.

SPAZI CHIUSI – E se già Candreva e D’Ambrosio chiedono spazio, se davvero dovesse arrivare Leonardo Spinazzola, gli spazi si chiuderebbero ulteriormente. L’Inter intanto continua a valutare anche Ashley Young, trattativa non saltata e nome che piace. Tutti questi indizi potrebbero essere una prova: Lazaro potrebbe essere mandato in prestito per maturare e tornare in nerazzurro con maggiore sicurezza. In ogni caso, la Beneamata ha investito una cifra importante per l’esterno e valorizzarlo resta una necessità