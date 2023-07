Lazaro, quale futuro? All’Inter chiuso da due, ma zero offerte

Tra i tanti giocatori rientrati dai prestiti della scorsa stagione, c’è anche Valentino Lazaro. L’esterno destro austriaco ritorna dal Torino, che ha deciso di non puntare su di lui nonostante le svariate partite da titolare. Resta ora da capire il suo futuro, con l’affollamento sulla fascia destra e la mancanza di offerte.

FUTURO INCERTO – Quale sarà il futuro di Valentino Lazaro all’Inter? Rientrato dopo il prestito al Torino, l’esterno austriaco ha raccolto qualche minuto di gioco contro Lugano e Pergolettese, ma non è stato schierato da Simone Inzaghi nell’ultimo test contro l’Al-Nassr a Osaka. Nonostante sia partito in tournée con la squadra, è difficile pensare che Lazaro possa rientrare nei piani del tecnico. Anche perché, al di là delle prestazioni poco esaltanti delle ultime stagioni fin dal suo arrivo all’Inter nel 2019, la fascia destra è ben coperta con Denzel Dumfries e il neo-arrivato Juan Cuadrado.

NESSUNA OFFERTA – Per Valentino Lazaro, al momento, nessuna voce di mercato. Mentre altri giocatori sono stati piazzati nuovamente in prestito (ne sono un esempio Ionut Radu e Martin Satriano), l’austriaco è ancora bloccato in nerazzurro. Certo, al momento le priorità sul mercato sono altre (portiere e attaccante su tutti), ma per permettere a Simone Inzaghi di lavorare al meglio serve anche sfoltire la rosa il più possibile. Trovando una sistemazione per Valentino Lazaro – anche a titolo temporaneo – nella speranza che possa rilanciarsi e possa essere poi ceduto a titolo definitivo. Altrimenti toccherà al tecnico trovargli un ruolo in nerazzurro.