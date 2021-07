Lazaro fuori dai radar di mercato. Salgono le chances di rimanere all’Inter?

Valentino Lazaro rientra all’Inter dopo il prestito al Borussia Monchengladbach. Anche lui verrà valutato dal nuovo tecnico Simone Inzaghi. Salgono le possibilità di rimanere in nerazzurro?

FUORI DAI RADAR – Valentino Lazaro torna ad essere un giocatore dell’Inter, dopo la stagione in prestito al Borussia Monchengladbach. I tedeschi non hanno riscattato il laterale austriaco, che ora sarà a disposizione del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Tra le tanti voci di mercato sui nerazzurri, il nome dell’esterno austriaco non si legge quasi mai. Pertanto, con ogni probabilità, il nuovo tecnico si riserverà di valutare il suo profilo nel raduno in partenza giovedì. L’addio di Achraf Hakimi (ufficiale da poco) libera un posto sulla destra, così come quello di Ashley Young toglie ulteriori risorse sulle fasce. Lazaro rappresenterebbe una soluzione già presente in casa: riuscirà finalmente a giocarsi le sue chances in nerazzurro?