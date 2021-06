Il punto sul futuro di Valentino Lazaro, che tornerà all’Inter dopo l’anno di prestito al Borussia Monchengladbach. Simone Inzaghi potrebbe rivalutarlo e puntare su di lui, ma ad una condizione

RITORNO – Con molta probabilità, Valentino Lazaro non resterà al Borussia Monchengladbach. L’ha annunciato proprio l’austriaco, in una recente intervista (QUI per recuperarla). Il club tedesco cambierà guida tecnica dopo l’addio di Marco Rose e Lazaro, complici alcuni infortuni, ha mantenuto un rendimento altalenante durante l’annata.

SOTTO OSSERVAZIONE – Ventotto presenze, due gol e un assist per Lazaro, tra tutte le competizioni, con il Gladbach. Da febbraio in poi l’austriaco ha smaltito i suoi problemi, dopo una prima parte di stagione davvero complicata. Ma il tecnico Rose l’ha utilizzato a balzelli. L’Inter, che aveva impostato l’affare sulla base di un prestito secco, è pronta a riaccoglierlo. È molto probabile che Simone Inzaghi lo valuti in ritiro, per poi decidere effettivamente cosa fare di lui.

FEELING – Nel corso della sua lunga esperienza nella Capitale, Inzaghi ha valorizzato molto gli esterni del suo 3-5-2. Sa farli rendere al meglio attraverso meccanismi collaudati, ma lasciando loro anche una discreta libertà nell’interpretazione del ruolo. Questo potrebbe fare al caso dell’Inter, qualora non arrivassero offerte convincenti per l’austriaco, e a Lazaro stesso, che muore dalla voglia di dimostrare il suo valore.

OCCASIONE – L’austriaco, però, ha anche bisogno di minutaggio e, in caso di permanenza di Hakimi, gli spazi per lui non sarebbero molti, calcolando che difficilmente potrà adattarsi come esterno sulla corsia opposta. Qualora dovesse andar via il marocchino (QUI le ultime sul suo futuro), e l’Inter dovesse puntare su un sostituto a basso costo, Lazaro potrebbe partire da outsider e giocarsi il posto.