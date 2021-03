Lavoro ad Appiano e partite ravvicinate: Young si rilancia sulla sinistra?

Ashley Young si sta preparando per la sua occasione. Nelle prossime partite l’inglese potrebbe essere rilanciato da Conte.

PRONTO AL RITORNO – Ashley Young potrebbe ritrovare i suoi minuti nelle prossime partite. L’inglese è stato voluto da Conte a inizio 2020 e poi confermato in questa stagione, ma negli ultimi mesi ha faticato a trovare spazio. Merito della crescita di Perisic, ma anche di sue prestazioni poco brillanti. Ora però potrebbe avere una nuova opportunità. Per due motivi.

SOSTA DI LAVORO – Il primo è che Young è rimasto ad Appiano durante questa sosta per le nazionali. Due settimane di allenamenti, un utile tagliando per ritrovare la condizione fisica che probabilmente gli è mancata ultimamente. Con un’aggiunta: Perisic è partito per raggiungere il ritiro della Croazia e giocare. Il titolare della fascia sinistra quindi ha voli e minuti di gioco con la nazionale da smaltire. E poco tempo per farlo visto che l’Inter gioca sabato. Questo ci porta al secondo motivo.

CALENDARIO FITTO – L’Inter, alla faccia di tutte le chiacchiere degli ultimi mesi, si trova ad avere un calendario intasato nelle prossime settimane. Questo, unito ai problemi post Covid e alle convocazioni in nazionali, costringe Conte a fare precise valutazioni sulla condizione fisica dei suoi uomini. Cercando anche cambi e alternative. Young quindi si candida a tornare nel suo ruolo sulla fascia sinistra. Pronto a dimostrare di essere tornato ai suoi livelli.