Lautaro Martinez vive per il gol: la fiducia di Inzaghi fa (e farà) la differenza

Lautaro Martinez è tornato a segnare dopo otto gare a secco e lo ha fatto con una tripletta realizzata alla Salernitana. In questo periodo la fiducia di Simone Inzaghi ha fatto, e probabilmente continuerà a fare la differenza. Si spera già dalla sfida contro il Liverpool.

QUESTIONE DI FIDUCIA – Lautaro Martinez contro la Salernitana ha finalmente ritrovato la via del gol dopo ben otto gare a secco, e lo ha fatto realizzando una fantastica doppietta. A inizio partita l’argentino ha anche colpito subito la traversa, ma lui non si è perso d’animo continuando ad attaccare la porta in tutti i modi. Nonostante le critiche dell’ultimo periodo, l’attaccante ad oggi ha messo a segno comunque quattordici gol in Serie A e il bottino comincia a diventare interessante, considerando anche i dodici del suo compagno di reparto, Edin Dzeko. La fiducia da parte del suo allenatore, sotto questo punto di vista, ha fatto e continuerà a fare la differenza. Contro la Salernitana, difatti, Inzaghi ha preferito continuare a puntare su Lautaro Martinez, anziché scegliere un altro attaccante, come nel caso di Alexis Sanchez (o Joaquin Correa), che più che pensare a sentirsi un leone in gabbia dovrebbe cominciare a valutare la possibilità di restare calmo ed essere utile, quando serve, a partita in corso. Alla luce di questa fiducia, un’altra partita a secco di gol avrebbe comunque alimentato le critiche rivolte a Lautaro Martinez e, a questo punto, anche al tecnico stesso che ha sempre creduto in lui. L’abbraccio tra i due al gol segnato contro la Salernitana, inoltre, testimonia il rispetto reciproco che c’è da parte di entrambi come dichiarato da lui stesso (leggi dichiarazioni).