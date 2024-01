Lautaro Martinez, Vieri nel mirino: caccia poi al sesto goleador Inter

Con i diciotto gol segnati fin qui in diciotto presenze, Lautaro Martinez sta vivendo una stagione incredibile. Superato Mauro Icardi nella classifica dei marcatori all time dell’Inter, il capitano nerazzurro punta adesso Vieri. E non solo.

SCALATA – Lautaro Martinez si sta prendendo l’Inter a suon di gol. Diciotto i centri in diciotto presenze in campionato, un risultato fin qui incredibile e che tanto sta aiutando nella cavalcata nerazzurra in Serie A. Reti che portano il capitano nerazzurro a quota 122 con la maglia nerazzurra, permettendogli così di superare il connazionale Mauro Icardi – oggi al Galatasaray – fermatosi a quota 121. Al momento il Toro è ottavo, ma è questione di tempo prima di scalare un’altra posizione: nel mirino c’è Christian Vieri, che all’Inter ha messo a referto 123 gol. Una sola distanza tra lui e Lautaro Martinez, quindi, che se dovesse andare avanti così può addirittura dare la caccia al sesto posto della classifica dei marcatori all time. L’obiettivo sarebbe nel caso István Nyers, a quota 133. Per superarlo ci vorrebbero dunque 12 gol nelle prossime 18 partite di campionato. Un numero che permetterebbe a Lautaro Martinez di chiudere addirittura a quota 30 in Serie A. Un traguardo non impossibile.