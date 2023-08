Lautaro Martinez vero nove in Cagliari-Inter: quanto peso in area

Cagliari-Inter nel segno del Toro. Lautaro Martinez nella sfida coi sardi ha vestito i panni del vero nove, dando peso in area avversaria.

VERO NOVE – Per tutta l’estate l’attacco dell’Inter è stato al centro di mille discussioni. Con la costante ricerca di un nove di peso per dare spessore al reparto. Nella sfida col Cagliari però si è visto chi è il vero nove nerazzurro: Lautaro Martinez. Coi rossoblù infatti è stato lui a riempire l’area avversaria.

PRESENZA IN AREA – Iniziamo dalla heatmap dell’argentino, presa da Whoscored:

Per quanto Lautaro come sempre si sia mosso per aiutare il gioco e sviluppare la manovra, la sua zona di presenza principale è l’area avversaria. In modo netto, marcato. Sfruttando le attitudini e i movimenti di Thuram, il numero 10 è stato mandato da Inzaghi ad attaccare direttamente la difesa del Cagliari. E lui ha risposto presente. Guardiamo la mappa dei tiri del Toro, presa da Whoscored:

Lautaro non si è solo mosso in area, ma ha prodotto. Ben 6 conclusioni, primo assoluto del match, con un palo e un gol. L’argentino quindi ha vestito i panni del vero nove. In tutto e per tutto. Risultando anche decisivo.