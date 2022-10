Lautaro Martinez, urge tornare al gol. Inter-Barcellona match da ‘Toro’

Lautaro Martinez è scenderà in campo questa sera contro il Barcellona. L’attaccante dell’Inter, è a secco da sei partite. Urge il ritorno al gol: lnzaghi si aggrappa al “Toro”

CHANCE – Dopo i dubbi della vigilia, quasi certamente Lautaro Martinez scenderà in campo questa sera in Inter-Barcellona. Anche alla luce dell’assenza di Lukaku, la presenza dell’argentino è fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra, specialmente in un periodo di estrema difficoltà del club. Inzaghi quindi si aggrappa al “Toro” per provare a scardinare la difesa del Barcellona, povera di diversi elementi titolari. L’argentino, che ha sfiorato il blaugrana in passato, ha già segnato agli spagnoli nella stagione 2019/20: un gran gol al Camp Nou che però non bastò ad evitare la sconfitta agli 11 di Conte. La speranza è che il numero 10 nerazzurro, a secco da sei partite fra campionato e Champions League, possa riprendere la marcia questa sera: i match di cartello nella massima competizione europea, in passato, lo hanno esaltato.