Lautaro Martinez, uomo chiave nell’Inter e nella nazionale Argentina

Lautaro Martinez (titolare in questi minuti con la sua Argentina) nel corso degli anni, soprattutto grazie alle sue qualità, è riuscito a diventare uno dei leader tecnici dell’Inter. L’attaccante, si è però dimostrato un’uomo chiave anche per le trame di gioco e per la finalizzazione di queste, nella nazionale Argentina.

CRESCITA COSTANTE − Lautaro Martinez sin dal suo arrivo a Milano ha saputo conquistarsi l’affetto di tutti i tifosi dell’Inter. Con il tempo è riuscito ad affinare le sue qualità e a migliorare anche a livello tattico. Questa crescita lo ha aiutato molto in fase realizzativa, con i suoi numeri offensivi che sono migliorati di anno in anno.

QUANTE QUALITÀ − L’attaccante argentino si è poi rivelato fondamentale nei due anni di Conte, dove le sue caratteristiche si sono ben amalgamate con il 3-5-2 dell’allenatore italiano. Modulo che attualmente è utilizzato anche da Simone Inzaghi. La sua forza fisica gli permette di poter fare sia la prima punta, e tenere palla a favore del secondo attaccante, e sia la seconda punta. Lautaro Martinez è infatti dotato di un’ottima tecnica, oltre che di grande freddezza, che si è rivelata più volte fondamentale in alcuni suoi gol e nel momento di fornire un assist al compagno.

Lautaro Martienz leader anche con l’Argentina

UOMO CHIAVE IN NAZIOALE − Negli anni Lautaro Martinez ha saputo ritagliarsi il suo spazio anche nella nazionale Argentina. Il dieci dell’Inter si è rivelato infatti fondamentale nel gioco dell’albiceleste, grazie alla sua grande capacità di attaccare la profondità. Il che permette alla nazionale di Scaloni di poter lanciare lungo nei momenti di difficoltà. Inoltre nel tridente dell’Argentina insieme a Messi e Di Maria, ha trovato una vena realizzativa non indifferente. Tutto ciò gli ha permesso di diventare uno degli uomini chiave anche in nazionale.