Lautaro Martinez, un mese senza gol. Inter-Spezia occasione per il riscatto

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez, domenica, dovrebbe scendere in campo in Inter-Spezia. È un occasione per l’argentino, dopo un mese avaro di soddisfazioni sotto porta, per puntare al riscatto

A SECCO – Lautaro Martinez ha vissuto un mese complicato. Dal punto di vista realizzativo, infatti, il numero 10 nerazzurro è a secco da ben sette partite (Real Madrid, Sassuolo, Borussia Moenchengladbach, Bologna, Shakhtar Donetsk, Cagliari e Napoli, ndr). Il digiuno dal gol è figlio di prestazioni poco brillanti ma anche di mera sfortuna: i legni colpiti contro il Gladbach e lo Shakhtar Donetsk gridano ancora vendetta. Con Sanchez ai box, però, l’argentino, nelle prossime settimane, avrà occasione di riscattarsi e rimpinguare il suo bottino di gol realizzati. Il riscatto può partire già con il match di domani contro lo Spezia.

AGEVOLE – L’Inter, fino all’inizio del nuovo anno, avrà tre impegni sulla carta abbastanza agevoli per i nerazzurri: Spezia, Verona e Crotone. Avversarie certamente da non sottovalutare ma che sono alla portata degli uomini di Conte che cercheranno di fare bottino pieno per continuare la rincorsa al Milan capolista. In queste tre partite troverà certamente spazio Lautaro che avrà il compito di non far rimpiangere un Sanchez fermatosi nel suo miglior momento da quando veste il nerazzurro. L’apporto dell’argentino sarà fondamentale.