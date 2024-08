Lautaro Martinez, un grande rischio per Genoa-Inter. Obbligato!

Lautaro Martinez è fresco dell’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto fino al 2029. Per Genoa-Inter si prende una maglia da titolare, un grande rischio ma obbligato per Simone Inzaghi.

TITOLARE – Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto fino al 2029 e prenderà nove milioni di euro a stagione esclusi i bonus che lo potrebbero portare verso i 10. Oggi l’argentino festeggerà la firma con una partita da titolare, precisamente la prima in stagione dell’Inter contro il Genoa allo stadio Marassi. Simone Inzaghi è praticamente obbligato ad utilizzare il suo numero 10 perché non ne ha altri a disposizione. O meglio ci sono, Mehdi Taremi e Joaquin Correa, ma uno rientra da un infortunio e l’altro non può essere uno dei primi undici del campionato nerazzurro.

RISCHIO – Lautaro Martinez non ha mai giocato in questa estate con la maglia dell’Inter. Ha guardato i compagni prima da lontano, quando era in vacanza, poi da Milano per allenarsi e avvicinarsi alla forma ideale. Ha saltato l’ultima con il Chelsea proprio con l’idea di puntare la partita con il Genoa, che fin dal primo giorno dopo la Copa America era l’obiettivo da raggiungere. Ovviamente el Toro non giocherà l’intera gara, anzi sarà probabilmente il primo ad essere cambiato al posto di Mehdi Taremi. La speranza è che riesca a sbloccarsi prima della fine della sua partita.