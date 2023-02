Lautaro Martinez, turno di riposo con l’Udinese? Inzaghi ci pensa

Nella partita di questa sera tra Inter-Udinese, Lautaro Martinez potrà godere di un turno di riposo in vista del match contro il Porto

VITTORIA DA RITROVARE – Questa sera l’Inter di Simone Inzaghi torna in campo in campionato. Dopo il pareggio contro la Sampdoria, i nerazzurri devono assolutamente tornare alla vittoria. Il Napoli, dopo la vittoria contro il Sassuolo, è distante 18 punti. Ma l’obiettivo dell’Inter è quello di distaccare le rivali per un posto in Champions League. Per questo motivo Inzaghi schiererà il miglior 11 possibile, con qualche possibile cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva.

RIPOSO – Così Lautaro Martinez potrebbe godere di un turno di riposo, almeno dal primo minuto. Il tecnico nerazzurro potrebbe dare spazio a Lukaku e Dzeko per diversi motivi. Il primo è quello di migliorare l’affiatamento tra i due. La coppia ha giocato insieme in Inter-Napoli, offrendo una discreta prestazione. Il secondo motivo è legato alla condizione fisica del numero 90. Inzaghi vuole recuperare al più presto Big Rom e fare in modo che sia al 100% per la sfida contro il Porto, crocevia della stagione nerazzurra. Lautaro, al momento, è la certezza del reparto offensivo nerazzurro. Oggi contro i friulani potrebbe effettuare qualche minuto nel secondo tempo, anche in base a come andrà la partita.