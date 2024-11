Lautaro Martinez e un trend da invertire. Serve una scossa

La sosta, per Lautaro Martinez, arriva al momento giusto. L’attaccante dell’Inter deve ritrovarsi e tornare decisivo soprattutto in fase realizzativa.

SU UN’ALTALENA – Una sosta che potrà far bene a Lautaro Martinez? E’ quello che tutti si aspettano in casa Inter. Nel big match contro il Napoli, l’argentino è stato forse uno dei peggiori in campo, confermando ancora una volta come questo inizio di stagione non sia stato all’altezza delle aspettative collettive che si trascinavano via dalla fine dell’ultimo campionato. Un sali e scendi che l’argentino deve provare a stabilizzare. Nel post partita della trasferta di Empoli, l’attaccante aveva ammesso come il suo inizio di stagione non fosse stato all’altezza delle aspettative, a causa di una condizione fisica non proprio ottimale.

Lautaro Martinez deve ritrovare sé stesso

INVERTIRE IL TREND – Qualche rete era comunque arrivata, ma l’esplosione tecnico-tattica di Marcus Thuram aveva comunque arretrato l’argentino, meno leader rispetto allo scorso anno e con qualche critica sulle spalle. Simone Inzaghi, sempre a Empoli, aveva confermato come questa sua nuova versione fosse comunque importante, ammettendo come Lautaro – a prescindere da tutto – sarà sempre un calciatore determinante per questa squadra. Il tandem d’attacco con Thuram funziona e questa non è una novità, né una meraviglia. Adesso, però, il Toro di Bahia Blanca deve provare a capire come fare per invertire un trend diametralmente opposto a quello a cui ci aveva abituati lo scorso anno.

SERVE UN COMPROMESSO – Va bene segnare di meno? Forse sì, ma ciò che Lautaro Martinez deve fare è soltanto una cosa: tornare a essere decisivo. Lo si può essere in tanti modi, non solo con le reti. Contro il Napoli è stato annullato da Rrahmani, e questo non può accadere. Il suo apporto al reparto offensivo nerazzurro deve sempre essere totale. Qualche rete in meno ma determinante con un tocco, un passaggio, un movimento a liberare il compagno. Questo è il tipo di compromesso che potrebbe accontentare tutti, in attesa di rivedere il bomber che ha trascinato l’Inter nella vittoria della seconda stella. Lautaro resta un leader: adesso deve continuare a dimostrarlo. Di modi ce ne sono mille.