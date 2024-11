Lautaro Martinez trascina l’Argentina! Eguaglia Maradona con un gol spettacolare

L’Argentina, campione del mondo in carica, ritrova la vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 grazie a un gol straordinario di Lautaro Martinez, che sigilla l’1-0 contro il Perù. Il match, disputato a Buenos Aires, è stato deciso al 55′ minuto da un colpo di genio dell’attaccante dell’Inter che spegne le critiche e ora è pronto a tornare a disposizione della squadra in vista del prossimo impegno contro il Verona.

COME UNA LEGGENDA – Lautaro Martinez con un gol decide la partita tra Argentina-Perù e trascina, ancora una volta, la sua Nazionale. Decisivo l’assist di Lionel Messi, che non ha brillato in campo come l’attaccante dell’Inter, autore del trentaduesimo gol con l’Argentina. Questo gol ha permesso al “Toro” di eguagliare una leggenda come Diego Armando Maradona al quinto posto nella classifica marcatori all-time dell’Argentina. L’azione decisiva è nata da una giocata geniale di Messi, che ha servito un cross perfetto tra tre difensori. Lautaro, con una girata al volo di sinistro, ha messo il pallone sotto la traversa, battendo il portiere avversario con una conclusione spettacolare. Questo gesto tecnico non solo ha regalato tre punti fondamentali all’Argentina, ma ha anche ribadito il ruolo cruciale del capitano dell’Inter nel progetto della Selección guidata da Lionel Scaloni.

Lautaro Martinez spegne le critiche! Ora il ritorno all’Inter

PRONTO A RIPRENDERSI TUTTO – Dopo un inizio di stagione segnato da qualche difficoltà con l’Inter, il capitano nerazzurro sembra aver ritrovato la forma migliore. Anche durante la partita contro il Perù, Lautaro Martinez ha sfiorato la doppietta. Il gol contro il Perù è inoltre un chiaro messaggio per il suo club, che punta su di lui per i prossimi impegni cruciali in campionato e Champions League. La vittoria contro il Perù consolida la posizione dell’Argentina nelle qualificazioni sudamericane e offre a Scaloni ulteriori certezze in vista dei prossimi impegni. Lautaro Martinez si conferma leader carismatico e terminale offensivo di una squadra che, nonostante alcune difficoltà, continua a dimostrare il proprio valore. Ora il focus del “Toro” si sposta sull’Inter, dove avrà l’occasione di sfruttare il ritrovato slancio per guidare i nerazzurri nelle sfide decisive di questa stagione.