Lautaro Martinez, il Toro scalpita: l’Inter ha di nuovo bisogno dei suoi gol

Lautaro Martinez ha rilasciato dure dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Bologna, nella quale non è riuscito a trovare la via del gol. Il Toro scalpita per tornare alla vittoria, con l’Inter che ha bisogno anche dei suoi centri

RITORNO AL GOL – Lautaro Martinez, contro il Bologna, non ha trovato la rete per la seconda partita consecutiva dopo quella a secco contro il Porto. Se in Champions League, però, ci aveva pensato Romelu Lukaku a dare la vittoria all’Inter, in campionato la mancanza di gol del Toro non è stata compensata da nessuno dei compagni. Altro segnale di quanto i nerazzurri abbiano bisogno delle reti proprio di Lautaro Martinez, che ha anche spronato la squadra a fare meglio con le sue dure parole dopo l’ultima sconfitta. Contro il Lecce i tifosi sono pronti a caricarlo ancora di più, pronti a vederlo tornare al gol. E alla vittoria.