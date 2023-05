Lautaro Martinez, toro scatenato quando vede rosso(nero): dato pazzesco

Il toro Lautaro Martinez si scatena quando vede rosso(nero). A confermarlo è un dato pazzesco di questa stagione, prendendo in considerazione i cinque derby giocati tra Inter e Milan.

TORO SCATENATO – Con il suo gol al 74’ di Inter-Milan, semifinale di ritorno della UEFA Champions League, Lautaro Martinez ha dimostrato ancora una volta di scatenarsi quando vede i rossoneri. Un dato in particolare certifica la sua vena realizzativa contro la squadra di Stefano Pioli: nei cinque derby giocati in stagione contro i rossoneri, infatti, Lautaro Martinez ha messo a segno tre gol in tre gare diverse. Uno in Supercoppa Italiana, per lo 0-3 della tranquillità. Uno in campionato, regalando tre punti fondamentali in uno scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League. Uno ieri sera, che ha regalato una gioia immensa a tutti i tifosi dell’Inter, in grado di godersi un’altra vittoria sui rivali cittadini e la qualificazione per la finale di Istanbul (vedi pagelle).

SALTO DI QUALITÀ – Lautaro Martinez, fascia di capitano al braccio, si è dimostrato ancora una volta l’anima e il leader non solo dell’attacco dell’Inter, ma probabilmente della squadra. E non sarebbe una sorpresa vederlo nominato ufficialmente capitano a partire dalla prossima stagione, quando un altro Milan (di cui si sono perse le tracce…) lascerà ufficialmente la squadra in direzione Parigi. Un vero e proprio salto di qualità per Lautaro Martinez che ha messo a segno il terzo gol in questa Champions League. Nonché l’ottavo gol in quindici presenze contro il Milan. Il toro si scatena, quando vede rosso(nero).