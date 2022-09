Lautaro Martinez, il Toro carica l’Udinese dopo il riposo

Dopo il turno di riposo concesso da Simone Inzaghi a Lautaro Martinez – entrato soltanto nel finale – contro il Viktoria Plzen, il Toro adesso carica a tutta l’Udinese. Dove cercherà di tornare a ciò che sa fare meglio: segnare.

LA CARICA DEL TORO – Un turno di riposo necessario in una stagione fitta di impegni come questa. Lautaro Martinez si è accomodato in panchina nella gara vinta 0-2 dall’Inter contro il Viktoria Plzen, mentre Edin Dzeko e Joaquin Correa con due assist e un gol hanno tenuto in piedi l’attacco nerazzurro. L’argentino è entrato nel finale della partita, senza però incidere. Riposo necessario per il Toro , specialmente dopo la prestazione da vero leader contro il Torino in campionato, che prende ora la rincorsa per caricare l’Udinese. Servirà il miglior Lautaro Martinez (ma non solo, chiaramente) per avere ragione della squadra di Sottil. Che, nel dettaglio, arriva da un periodo di forma non trascurabile, dopo il 4-0 rifilato alla Roma e l’1-3 di Sassuolo. Appuntamento domenica alle 12.30.