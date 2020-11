Lautaro Martinez tornato al gol con l’Inter. Adesso continuitÃ : i numeri

Lautaro Martinez tornato al gol con l’Inter. Adesso continuità: i numeri

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lautaro Martinez è tornato a segnare con continuità con la maglia dell’Inter. Dopo qualche settimana di pausa l’argentino si è riacceso andando a segno contro Real Madrid ed Atalanta. Adesso serve continuità di rendimento

INIZIO SPRINT – La stagione di Lautaro Martinez è ripartita come meglio non si poteva sperare. Dopo qualche settimana condita da prestazioni opache e di gol sbagliati da posizioni favorevoli, l’argentino ha ritrovato i gol contro il Real Madrid e l’Atalanta. Gol che, purtroppo, non sono serviti all’Inter a centrare una vittoria che manca ormai dalla trasferta di Genova. I gol, per l’argentino, sono tornati. Manca però, ancora qualcosa.

CONTINUITA’ – Lautaro si è sempre distinto per essere un calciatore di talento, in grado di finalizzare e di reggere il reparto offensivo da solo. L’unico appunto che si poteva, e si può ancora fare, sul talento argentino è rappresentato dalla continuità. Capita infatti che l’argentino, anche nel corso della stessa partita, si estranei dal gioco, provando giocate fini a se stesse e non producendo nulla per la squadra. I gol sono tornati, adesso serve tornare dentro alla partita, facendo salire la squadra ed ispirando la manovra offensiva. Come accadeva all’inizio della scorsa stagione in cui, l’intesa con i compagni di reparto, rasentava la perfezione.