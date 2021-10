Lautaro Martinez torna all’Inter con un dato ‘sorprendente’ in Argentina

Conclusa la sosta per le nazionali, per gli ultimi giocatori dell’Inter rimasti (ovvero i sudamericani) è ora di tornare in Italia. Tra questi Lautaro Martinez, che nel tornare porta con sé un dato sorprendente in maglia albiceleste.

TOP SCORER – Due gol in due partite contro Uruguay e Perù (vedi video). Nella corsa dell’Argentina al Mondiale in Qatar del 2022 è forte l’impronta di Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro è a quota 17 gol totali con la sua nazionale, in 33 partite. Una media mostruosa e destinata a migliorare ulteriormente vista la giovane età del numero 10 dell’Inter. Ma il dato ‘sorprendente’ che Lautaro Martinez porta con sé a Milano dopo le ultime due reti segnate è il fatto di essere il top scorer dell’Argentina fin dall’arrivo di Lionel Scaloni alla guida della squadra.

Lautaro Martinez, top dell’era Scaloni. La classifica

I GOLEADOR – Come analizzato nel paragrafo precedente, Lautaro Martinez guida (con 17 reti) la classifica dei goleador dell’era targata Scaloni. Che, ricordiamo, ha riportato un trofeo (la Copa América) in Argentina dopo 28 anni dall’ultima volta. Subito dietro all’attaccante dell’Inter troviamo un certo Lionel Messi, in gol in questa sosta nella sfida contro l’Uruguay (partita dove anche il 10 nerazzurro ha trovato la rete) e arrivato a quota 15. Poi il vuoto, fino ad arrivare a Sergio Aguero e Leandro Paredes, fermi a quota 3. Decisamente non male.