Lautaro Martinez, titolarità a rischio. Dal Messico un’indicazione

Dopo due prestazioni poco brillanti ai Mondiali con la maglia dell’Argentina, la titolarità di Lautaro Martinez in vista della terza – decisiva – partita della fase a gironi è a rischio. Il numero 10 dell’Inter potrebbe infatti lasciare il posto a Julian Alvarez, come visto contro il Messico.

DENTRO IN CORSA – Non ha convinto fin qui Lautaro Martinez ai Mondiali. Il numero 10 dell’Inter è un punto fermo per l’attacco di Lionel Scaloni, che però può anche attingere a tanta qualità dalle seconde linee. Ecco perché ora la titolarità del toro potrebbe essere messa in discussione, come già si è visto contro il Messico. Dopo 64 minuti sottotono, Lautaro Martinez ha lasciato poi il posto a Julian Alvarez. Si era già visto nell’amichevole pre-mondiali con gli Emirati Arabi Uniti, dove proprio l’attaccante del Manchester City era partito titolare insieme a Lionel Messi in attacco, con il 10 nerazzurro in panchina.

VANTAGGIO – Il periodo di siccità da gol di Lautaro Martinez non lo sta di certo aiutando. Come spesso abbiamo visto anche all’Inter, l’argentino alterna momenti di grande forma ad altri in cui fatica a trovare la via del gol. Per questo una panchina potrebbe aiutarlo, rendendosi decisivo a partita in corso. Una soluzione non da escludere, dunque, la partenza da titolare di Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez contro la Polonia. Nella speranza che il toro riesca a sbloccarsi e a trovare il primo gol ai Mondiali della sua carriera.