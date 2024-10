Lautaro Martinez titolare in Empoli-Inter? Un’altra via da seguire

Lautaro Martinez potrebbe giocare titolare anche la partita tra Empoli ed Inter. Il giocatore è sembrato stanco contro la Juventus, ma Simone Inzaghi non vuole privarsene. Un’altra via da seguire.

MOMENTO – Lautaro Martinez ha ricevuto un riconoscimento importante nella serata di ieri a Parigi. Ha raggiunto il settimo posto della classifica del Pallone d’Oro e festeggiato il risultato con Hakan Calhanoglu e Yann Sommer, anche loro presenti alla cerimonia. L’argentino però due sere fa, durante Inter-Juventus, ha deluso per l’ennesima volta in questa stagione. Contributo al minimo per la squadra, presenza sporadica nella manovra e incisività pari a zero. Solo il colpo di testa a fin di palo nel secondo tempo, che non è entrato per pura sfortuna.

Lautaro Martinez, la titolarità in Empoli-Inter lascia dubbi…

VIA DA SEGUIRE – Lautaro Martinez non ha fatto tutta la preparazione con l’Inter, ha giocato la sua prima partita stagionale con il Genoa senza fare una singola amichevole. Siamo però a novembre quasi e la forma dovrebbe tornare l’ideale visto il tempo passato. La situazione però non è quella sperata, perché l’argentino ha segnato appena tre gol in campionato tra cui una doppietta con l’Udinese. In sei partite su otto giocate in Serie A è rimasto a secco. Simone Inzaghi per sbloccarlo vuole metterlo titolare con l’Empoli, ma è giusta la scelta? Ha bisogno di riposo, ha bisogno di tornare lucido e giocare due partite nel giro di pochi giorni non può essere sicuramente la soluzione migliore.