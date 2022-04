Lautaro Martinez titolare col Milan? Inzaghi si aggrappa alla sua rabbia

L’Inter ha vinto tre partite consecutive in Serie A e ora si prepara alla sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Milan di dopodomani. I nerazzurri si affideranno in attacco al gol ritrovato di Lautaro Martinez: Inzaghi si fida di lui e della sua rabbia.

RABBIA – In questa stagione Lautaro Martinez ha concluso solo due partite per tutti i novanta minuti. Poco, pochissimo per chi, dopo la partenza di Lukaku, si sentiva il leader della squadra nerazzurra. Inzaghi sembra aver fatto altre scelte ma Lautaro Martinez sa di essere una pedina importante e di poter lasciare il segno in questo finale di stagione. Cominciando proprio contro martedì contro il Milan. I nerazzurri hanno bisogno della sua rabbia agonistica con Inzaghi che sembra intenzionato di cavalcare l’onda emotiva dell’argentino. Sarà decisivo?